Bambina di 7 anni cade dal quinto piano: lotta tra la vita e la morte al GOM

REGGIO CALABRIA – Una bambina di 7 anni è stata ricoverata in gravi condizioni nell’ospedale di Reggio Calabria per le ferite riportate precipitando dal balcone della sua abitazione, al quinto piano di un palazzo del rione Gebbione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno scortato l’ambulanza accorsa sul posto fino al pronto soccorso dell’ospedale, dove la bambina è stata ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. I carabinieri hanno informato il magistrato di turno alla Procura della Repubblica ed avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto é accaduto.

Secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, la bambina si trovava in casa con i genitori ed è precipitata dal balcone perché si é sporta troppo.