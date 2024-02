Autovelox dato alle fiamme da ignoti, era stato installato da circa 4 mesi 

PALMI – Un autovelox bidirezionale, recentemente installato dal Comune di Palmi lungo la statale 18 in località San Filippo, nel tratto che collega la cittadina a Gioia Tauro, è stato dato alle fiamme da ignoti nella notte tra domenica e lunedì scorsi. L’episodio – come riporta la stampa locale – ripropone anche in Calabria la questione degli atti vandalici posti in essere contro i dispositivi di controllo della velocità veicolare e attribuiti a Fleximan che, da mesi, stanno interessando diverse realtà del Paese, soprattutto al nord.

A Palmi – dove il sindaco Giuseppe Ranuccio intervenendo sui social ha definito il gesto “brutale e incivile” – l’installazione dell’autovelox con limiti di velocità fissati a 50 chilometri e sanzioni dai 40 a 170 euro ha suscitato forti polemiche. Dal posizionamento dello strumento ad ottobre scorso sono state circa 10 mila le multe elevate in quel tratto di strada. “L’incendio non fermerà – ha sottolineato ancora Ranuccio, che si è detto rammaricato per l’accaduto – il progetto già annunciato sulla sicurezza stradale, con importanti interventi sulla viabilità, sulla segnaletica e sull’asfalto, oltre all’installazione di altri due autovelox su punti critici nei quali pedoni o automobilisti hanno perso la vita”.