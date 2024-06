Autonomia, incontro tra Regioni dem: il fronte può allargarsi

ROMA – Nascerà la prossima settimana il coordinamento delle Regioni contro l’autonomia differenziata del ddl Calderoli. Secondo quanto si apprende le regioni di centrosinistra (Sardegna, Toscana, Puglia, Emilia Romagna e Campania) dovrebbero incontrarsi e possibilmente allargare le adesioni anche a regioni di centrodestra: contatti sono in corso con gli staff dei governatori targati Forza Italia di Basilicata e Calabria.

Non c’è ancora la certezza del giorno ma presumibilmente entro la prossima settimana prenderà le mosse il Coordinamento regionale sull’autonomia (Sardegna, Toscana, Puglia, Emilia Romagna e Campania) che promuoverà il referendum contro il ddl Calderoli. La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, farà da ‘collante’ nei confronti degli altri governatori, anche perchè è l’unica potenzialmente in grado di fare ricorso alla Consulta in qualità di Regione a statuto speciale. Le Regioni del coordinamento stanno mettendo a punto un testo referendario che sarà condiviso già a metà luglio.