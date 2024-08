Auto sbanda e finisce contro un palo, tre feriti: uno è grave

PALMI (RC) – Incidente stradale a Palmi, nel Reggino, intorno alle 4. 40 di questa mattina. L’impatto in contrada Sant’Elia. A intervenire la squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Palmi.

Coinvolta una sola autovettura che ha perso il controllo andando a impattare violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica. Tre le persone ferite di cui una, ferita in modo grave, rimasta incastrata tra le lamiere, è stata estratta dall’abitacolo dal personale dei vigili del fuoco. I tre sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasferimento in ospedale. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.