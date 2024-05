Auto prende fuoco, il conducente è riuscito a mettersi in salvo – FOTO

SIDERNO (RC) – Paura in piazza San Vittorio nel reggino a causa di un’auto che ha preso fuoco all’improvviso in pieno centro a Roccella Jonica. Il rogo è divampato alle 11,45, fortunatamente nessuna conseguenza per il conducente, unica persona a bordo, che è riuscito a mettersi in salvo non appena si è accorto del fumo che fuoriusciva dal vano motore. Ancora da accertare le cause dell’incendio, anche se pare che si tratti di un corto circuito alla batteria.

Nulla da fare per il veicolo, che è andato completamente distrutto nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno evitato che le fiamme si propagassero alla fitta vegetazione della centralissima piazza Vittorio Veneto.