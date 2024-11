Associazione armata finalizzata al traffico illecito di droga: arrestate 49 persone in Calabria

- Advertisement -

CORTONE – Associazione armata finalizzata al traffico illecito di droga, attiva nella provincia di Crotone, reati in materia di stupefacenti e di armi: con queste accuse la Polizia di Stato di Crotone, su richiesta della Dda di Catanzaro, ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare nei confronti di 49 persone (40 in carcere, 4 ai domiciliari e 5 sottoposte agli obblighi di firma) in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia

L’associazione criminale armata era capeggiata da alcuni soggetti della città pitagorica, già gravati da precedenti. Ulteriori dettagli verranno comunicati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle ore 11.00 presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.