Ascensore della Questura guasto da due mesi, SIAP «poliziotti meritano rispetto»

CROTONE – Il SIAP – Sindacato Italiano Appartenenti Polizia – di Crotone già lo scorso 14 aprile aveva segnalato alla dirigenza della Questura e per conoscenza alla Prefettura di Crotone il problema del mancato funzionamento dell’ascensore presente nello stabile che ospita gli uffici di Polizia. “Nella missiva si rappresenta che il guasto dell’impianto elevatore permane già da molto tempo e che sta creando un grave disservizio non solo all’utenza, che per ovvi motivi deve recarsi in Questura ad esempio per sbrigare le pratiche, al primo piano, che consentono di avere un documento utile per l’espatrio; ma anche ai numerosi colleghi che lavorano ai piani alti e che usufruiscono degli alloggi situati al quarto piano nonché ai dipendenti in servizio dell’Amministrazione Civile che hanno capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”.

“Dalla Questura – scrive il sindacato – fanno subito sapere che è partita a tempo debito, appena riscontrato il guasto, la segnalazione alla locale Prefettura per autorizzare la spesa necessaria alla riparazione del guasto dell’ascensore, evidenziandone l’urgenza. Bene, ad oggi l’ascensore è ancora fermo “con le quattro frecce”.

“La missiva inoltrata specifica altresì che tale disservizio, costituisce in modo preminente, una discriminazione indiretta per le persone con difficoltà motorie in quanto viene loro impedito di utilizzare uffici pubblici (a causa delle barriere architettoniche) e di esercitare il diritto individuale all’accessibilità, sancito dalla nostra Costituzione. Essere inclusivi rappresenta la vera sfida della società moderna, garantire alle persone con disabilità una partecipazione dignitosa e soddisfacente alla vita sociale, lavorativa, economica e culturale diventa questione di tutti; e rientra nella coscienza pubblica, il dovere collettivo di rimuovere ogni ostacolo all’esercizio dei diritti fondamentali delle persone affette da disabilità”.

L’organizzazione sindacale auspica che la problematica sia risolta in tempi brevi e che si proceda speditamente per la realizzazione della nuova sede della Questura e della Sezione di Polizia Stradale con gli appositi fondi già stanziati di € 33.159.141,37 come specificato, dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Provveditorato interregionale per le OO.PP. Sicilia – Calabria. “La Questura di Crotone merita rispetto ed attenzione; è davvero ora di muoversi per ridare dignità e decoro ad un Ufficio di Polizia da troppo tempo dimenticato!”.