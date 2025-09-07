Ancora un incidente sulla Statale 106: auto con a bordo 4 ragazzi finisce incastrata tra le lamiere del guardrail

- Advertisement -

SQUILLACE (CZ) – Un violento impatto si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 106 “Jonica”, nel territorio del comune di Squillace. Intorno alle 7:10, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro – sede centrale è intervenuta sul posto per prestare soccorso a quattro giovani che erano a bordo di una Fiat 500. Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento, andando a sbattere contro il guardrail di delimitazione della carreggiata. L’impatto è stato tale che il veicolo è rimasto incastrato sotto le lamiere delle barriere.

I quattro ragazzi sono stati affidati al personale sanitario del 118, intervenuto tempestivamente per le prime cure e il trasferimento in ospedale. Le loro condizioni non sono state rese note, ma secondo quanto riferito non ci sarebbero feriti in pericolo di vita. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo, per evitare ulteriori rischi lungo la trafficata arteria. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi del caso e negli adempimenti di competenza. L’incidente ha causato rallentamenti temporanei al traffico, ma la situazione è tornata alla normalità dopo le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo.