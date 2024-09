Ancora sangue sulla Statale 106. Tragico schianto tra due auto: muore un giovane, grave un ferito

ISOLA CAPO RIZZURO (KR) – Non si arresta la scia di sangue sulla strada della morte. Nel pomeriggio di oggi, a seguito di un terribile incidente stradale, in corrispondenza del km 229,775, nel comune di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite. Uno in maniera più grave è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. Per cause in corso di accertamento due auto, una Fiat Punto ed una BMW x5, si sono scontrare frontalmente. Violentissimo l’impatto con la Fiat Punto che si è capovolta in un ammasso di lamiere. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto non lontano dall’uscita per Le Castella.

Provvisoriamente è stato chiuso al transito un tratto della strada statale 106 “Jonica”, in entrambe le direzioni, per permettere i soccorsi. Sul posto sono presenti le squadre Anas, l’Elisoccorso fatto atterrare sulla Statale, due ambulanze del 118, la Polizia Stradale di Crotone e una pattuglia dei Carabinieri che hanno avviare le indagini necessarie a chiarire la dinamica dello scontro, al fine di rimuovere i mezzi e consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.