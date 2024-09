Ampliamento e messa in sicurezza dei cimiteri in 154 comuni calabresi. Stanziati 27 milioni di euro

CATANZARO – «Esprimiamo la nostra soddisfazione per i quasi 27 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione che la Regione Calabria ha appena assegnato a 154 Comuni richiedenti, al fine di realizzare l’ampliamento e la messa in sicurezza dei rispettivi cimiteri. Si tratta di due obiettivi urgenti quanto indispensabili». Lo afferma, in una nota, la presidente dell’Anci Calabria, Rosaria Succurro, che spiega: «Come noto, oggi i Comuni non hanno risorse interne per avviare lavori del genere, volti a garantire a tutti i cittadini dignità, servizi essenziali ed eguaglianza nei diritti».

«Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha ascoltato le nostre richieste e mostrato nel merito sensibilità, attenzione e prontezza. C’era l’esigenza, fortemente sentita nei territori, di interventi strutturali importanti nei cimiteri comunali, che da qui in avanti potranno avere corso. «Grazie anche ai dirigenti Claudio Moroni e Francesco Tarsia, del dipartimento regionale Lavori pubblici, per la disponibilità costante che hanno manifestato – prosegue Succurro – nei confronti dei Comuni, posti nelle migliori condizioni per la completa presentazione dei singoli progetti. È un esempio, da evidenziare, di collaborazione istituzionale nell’interesse dei cittadini. Finalmente, è stata avviata una soluzione concreta che – conclude la presidente dell’Anci Calabria – come sindaci attendevamo da tempo e che soddisfa in primo luogo le nostre comunità».

Gli interventi di ampliamento e messa in sicurezza degli impianti cimiteriali dei Comuni calabresi sono stati finanziati con le risorse rese disponibili sui Fondi di coesione e la cui scheda è stata è stata approvata con la delibera numero 83 del 4 marzo 2023 avente per oggetto “Fondo sviluppo e Coesione 2021-2027. Presa d’atto dell’accordo per lo sviluppo e la coesione delle Regione Calabria sottoscritto il 16 febbraio 2024”. Con lo stesso atto deliberativo il Comune di Tarsia è stato individuato quale destinato ad ospitare i migranti deceduti. Al Comune sarà destinato uno specifico contributo finanziario.