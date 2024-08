Almaviva, nel gruppo entra Mea Engineering: hub servizi di ingegneria per il settore idrico

ROMA, 06 AGO – Mea Engineering Srl entra nel gruppo Almaviva attraverso l’acquisizione del 58% delle quote da parte della controllata B.M. Tecnologie Industriali. L’operazione “consente ad Almaviva, gruppo italiano di innovazione digitale, leader in Italia nell’integrazione e nella digitalizzazione dei servizi nel settore idrico, di rafforzarsi ulteriormente e verticalizzare il proprio business”.

L’acquisizione va a completare l’offerta del gruppo nell’ambito del servizio idrico integrato.

Mea Engineering, fondata nel 2010, con sede in provincia di Catanzaro, è un’azienda specializzata nei rilievi delle reti sia idriche che fognarie, dei sottoservizi e nel monitoraggio delle reti.

“Costituirà l’hub dei servizi di ingegneria per tutte le attività nel Sud Italia sviluppate dalle aziende del gruppo Almaviva che operano sul mercato idrico – evidenzia Franco Masenello, a.d. di B.M. Tecnologie Industriali -. Con questa acquisizione continua il processo in atto per il completamento dell’offerta Almaviva per i clienti del servizio idrico integrato”.