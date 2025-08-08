A Crotone angurie distrutte nei campi: “meglio che svenderle”. Nei supermercati abbondano quelle estere

- Advertisement -

CROTONE – Una scena che fa male: angurie lasciate a terra, trinciate e frangizollate. Succede in provincia di Crotone, dove interi campi di angurie mature vengono distrutti dagli stessi agricoltori. Il motivo? Il prezzo offerto dai commercianti – appena 7/8 centesimi al chilo – è così basso da non coprire nemmeno i costi di produzione. “Meglio distruggerle che svenderle”, è l’amara scelta di molti produttori locali. Intanto nei supermercati abbondano le angurie estere

Una beffa nella beffa

Mentre in Calabria i raccolti vengono sacrificati, gli scaffali della grande distribuzione si riempiono di frutta importata. Coldiretti Calabria parla di concorrenza sleale e lancia l’allarme su una crisi che riguarda tutta la filiera ortofrutticola nazionale, già duramente colpita da siccità e crollo dei prezzi, anche per meloni e altri frutti estivi.

Coldiretti: “Il lavoro agricolo non è merce di scarto”

Il direttore interprovinciale di Coldiretti Cz-Kr-Vv, Pietro Bozzo, denuncia: “Non possiamo accettare che il lavoro agricolo venga trattato come merce di scarto. Serve trasparenza nella filiera e controlli più efficaci sulle importazioni”. L’associazione chiede regole uguali per tutti e il riconoscimento della gravità della crisi in atto.

Una proposta di legge europea per difendere l’origine

Coldiretti rilancia la battaglia per l’etichettatura obbligatoria dell’origine degli alimenti. Ha già avviato una raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare a livello europeo: obiettivo, un milione di firme per dire basta ai prodotti stranieri camuffati da italiani. “Solo così – spiegano – si potrà tutelare davvero la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori”.