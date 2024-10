A bordo di un’auto un soggetto ai domiciliari. Un arresto anche per furto

VIBO VALENTIA – Il primo arresto, eseguito dalla squadra Volanti della Questura di Vibo Valentia, si è perfezionato a seguito di un’attività di accertamento compiuta nei giorni seguenti al fermo di un autoveicolo. Gli approfondimenti condotti dagli agenti della Polizia di Stato hanno permesso di riscontare che, una delle persone a bordo del veicolo era sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Per questi motivi il soggetto è stato arrestato per evasione.

Il secondo arresto invece, per il reato di furto aggravato, è scaturito a seguito di una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza 112, da parte del responsabile di un’attività all’interno di un centro commerciale, che riferiva di aver bloccato una persona che già in passato aveva rubato della merce all’interno del negozio.

Gli agenti hanno rinvenuto, celati all’interno di una borsa, indumenti sprovvisti di etichetta di vendita (riconducibili ad articoli di alcune attività commerciali presenti all’interno del centro commerciale) ed una placchetta antitaccheggio tranciata, mentre all’interno di una borsa da passeggio erano celate una tronchesina con manici in gomma di colore nero, una forbice in acciaio, un tagliaunghie in acciaio ed un alza cuticole.

I poliziotti hanno anche visionato i filmati di video–sorveglianza relativamente ai negozi interessati, e fatto visionare la merce asportata ai titolari dei negozi ai fini del relativo riconoscimento. La persona fermata è stata poi arrestata e il materiale rinvenuto in possesso dell’arrestato sequestrato.