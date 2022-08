Vasto incendio a sud di Catanzaro. Fiamme vicino le abitazioni, panico tra i residenti

CATANZARO – Diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sono impegnate dalle ore 11.35 circa in Via Izzi de Falenta, zona sud di Catanzaro per un vasto incendio di vegetazione. Le fiamme, propagatesi rapidamente a causa del vento, sono arrivate a lambire alcune abitazioni scatenando il panico tra i residenti. Al momento operano 2 squadre boschive dei vigili del fuoco, 1 squadra della sede centrale, la squadra del distaccamento di Sellia Marina ed una autobotte per rifornimento idrico per un totale di 8 mezzi e 25 unità vigili del fuoco. Sul posto a coordinare le operazioni di soccorso ed il mezzo aereo regionale il Direttore per le operazioni di spegnimento. Sul posto, in supporto ai Vigili del fuoco, anche una squadra di Calabria Verde, mentre da poco stanno operando sul posto anche due Canadair e un elicottero per contribuire alle operazioni di spegnimento. Numerose le richieste pervenute presso la Sala operativa 115 di Catanzaro anche se al momento non si registrano danni alle persone. La densa ed altissima colonna di fumo originata dalla combustione visibile a diversi chilometri di distanza.

Intorno alle 14:00 è stato circoscritto il vasto incendio e la situazione, allo stato attuale, è sotto controllo. Al momento le squadre dei vigili del fuoco sono ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento con il supporto aereo dei canadair CAN14 e CAN31 e dell’elicottero regionale. Il massiccio intervento dei vigili del fuoco è valso a difendere dalle fiamme le numerose abitazioni.