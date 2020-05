Coronavirus, da ieri nessun nuovo contagio nell’area centrale della Calabria

Nessun nuovo caso di coronavirus registrato nelle ultime 24 ore tra le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

CATANZARO – Buone notizie dal bollettino diramato dall’azienda ospedaliera del Pugliese Ciaccio di Catanzaro sui casi di coronavirus che interessano le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Nelle ultime 24 ore non si è registrato nessun nuovo contagio nell’area centrale della Calabria. In totale da ieri sono stati processati 294 tamponi nei laboratori dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro ed hanno dato tutti esito negativo. Di questi 223 appartengono a residenti in provincia di Catanzaro, 33 a cittadini della provincia di Crotone e 38 a quella di Vibo Valentia. Per quanto riguarda i ricoveri, 14 pazienti si trovano nel reparto di Malattie infettive e 1 è ancora grave in terapia intensiva.