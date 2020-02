Bruno Bossio: “da RFi nessun investimento per l’Alta velocità ferroviaria da SA a RC”

La deputata del PD “tra i programmi oggetto di interventi per il Sud annunciati da Conte i contratti di Anas e Rete Ferrovie Italiane. Ma RFI, in una scheda in risposta alle osservazioni fatte in audizione in commissione, scrive esplicitamente che le risorse per l’alta velocità da Salerno a Reggio Calabria o erano e restano zero”

.

COSENZA – “Questa mattina a Gioia Tauro, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato che sono previsti 33 miliardi di euro di investimenti in opere infrastrutturali appaltabili entro il 2021 per il Sud. Tra i programmi oggetto di interventi, fa esplicito riferimento ai contratti Anas-Rete Ferrovie Italiane.” Esordisce così la parlamentare calabrese del Pd Enza Bruno Bossio. “Ottima notizia! – prosegue – sono anni che il contratto Rfi-MIT prevede investimenti per il Sud per una cifra molto al di sotto della soglia del 34% sugli investimenti nazionali, in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente. Sarebbe ovvio, dunque, che all’annuncio odierno di Conte potesse fare da riscontro un valore coerente di finanziamento nell’aggiornamento del contratto Rfi-MIT. Invece, così non è. È di questi giorni l’invio, presso la commissione trasporti della Camera, del documento di aggiornamento. Ma di questi finanziamenti non vi è traccia“.

“Infatti – afferma la deputata del Pd – alla data odierna non sono previsti gli almeno 10 miliardi necessari per realizzare l’alta velocità ferroviaria da Salerno a Reggio Calabria. Anzi, RFI, in una scheda in risposta alle osservazioni fatte in audizione in commissione, scrive esplicitamente che le risorse su questo intervento erano e restano pari a zero. In continuità con i Governi precedenti, anche nel piano presentato oggi dal presidente Conte, si ripropone, dunque, la mancanza di programmazione degli investimenti per l’alta velocità fino a Reggio Calabria. L’auspicio – conclude la deputata- è che si possa rimediare tempestivamente, altrimenti la realizzazione dell’Alta Velocità da Salerno a Reggio Calabria, sarà rinviata ‘sine die’, certamente oltre il limite della previsione decennale del 2030″.