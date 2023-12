Vigilia dell’Immacolata: a Cosenza è il giorno della tradizione tra Cuddruriaddri e Vecchiareddre

COSENZA – È la vigilia dell’Immacolata e a Cosenza è il giorno dei cuddruriaddri. Accompagnati da un’immancabile bicchiere di vino rosso con salumi e formaggi per i più grandi, ricoperti di zucchero per la gioia dei più piccoli, i cuddruriaddri emergono come un tesoro gastronomico tanto semplice quanto unico e delizioso, che fa parte della tradizione culinaria cosentina.

Cuddruriaddri e vecchiareddre

Il loro nome deriva dal greco κολλυρα che significa collura, ovvero corona, ciambelle. La pronuncia “cuddruriaddru” è tipica proprio della città di Cosenza con quel “ddru” con la doppia d, praticamente impossibile da pronunciare se non si è cosentini. In alcune zone vengono chiamati crispelle o cullurialli, così come cambia la pronuncia cambia la ricetta da paese a paese. La versione cosentina con patate è tramandata dai nostri antenati!

Le ciambelle di pasta lievitata a base di acqua, farina e patate (che le rendono sofficissime e golosissime) che poi vengono fritte e girate nell’olio, rigorosamente con il manico del mestolo. A Cosenza e in molti centri della provincia è tradizione che il 7 dicembre, giorno della vigilia dell’Immacolata Concezione, che apre le festività natalizie, ciddruriaddri e vecchiareddre (la versione imbottita con l’acciuga sott’olio) vengano preparati e gustati sia a pranzo che a cena, in famiglia o con gli amici.

I cuddrurieddri possono avere diverse forme e grandezze e, come detto, si possono gustare sia salati che ricoperti di zucchero. Le vecchiarelle, invece, sono la varante con la forma allungata, al cui interno viene inserita la sarda. Ma ci sono anche tante buonissime varianti come quelle ripiene di baccalà, pomodoro o con il caciocavallo. Una vera e propria delizia.

La videoricetta

Nelle famiglie cosentine, tra mamme e nonne, c’è sempre qualcuno che si occupa della preparazione dei cuddruriaddri. Ma se così non fosse, la video ricetta del nostro amico Daniele di CosenzaApp ci spiegherà passo passo come preparare cuddruriaddri e vecchiareddre sofficissimi e morbidissimi.