Unical per il corso di Medicina l’eccellenza del prof Maurizio Guido: insegnerà ginecologia

RENDE – Un’altra importante figura nel campo della medicina si unisce al corpo docente dell’Università della Calabria: il professor Maurizio Guido, in arrivo da L’Aquila, insegnerà ginecologia come ordinario nel corso di laurea in Medicina e chirurgia TD (Tecnologie digitali). Una nomina che rafforza la qualità accademica e assistenziale della regione, contribuendo al progetto di rientro dei cervelli che l’Unical promuove attivamente.

Il dottor Maurizio Guido è infatti nato a Cosenza ma ha svolto la sua attività professionale tra Roma e L’Aquila dove è attualmente professore ordinario e primario del reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale “San Salvatore”. La sua esperienza pregressa include anche la direzione del Dipartimento Materno-Infantile dell’ospedale di Acquaviva delle Fonti e il ruolo di professore presso l’Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. La sua carriera è caratterizzata da un impegno costante verso la formazione, l’assistenza e la ricerca, elementi che saranno fondamentali per il potenziamento dell’offerta formativa dell’Unical. Guido ha svolto la sua lunga attività scientifica ed assistenziale con particolare interesse nell’ambito dell’endocrinologia ginecologica e della riproduzione umana oltre che sviluppare studi specifici su particolari aspetti delle patologie in gravidanza, sull’endometriosi e in ambito uroginecologico.

L’arrivo del professore, che prenderà servizio il 1 ottobre, non solo arricchisce il corpo docente dell’Università, ma si inserisce in un accordo di scambio con l’Università di L’Aquila, mirato a favorire le collaborazioni tra le due istituzioni. “Prosegue il forte impegno dell’Unical sul fronte della sanità – ha dichiarato il rettore Nicola Leone – favorendo il rientro di un altro bravo professionista cosentino il quale, grazie a una lunga esperienza accumulata al di fuori della nostra regione, potrà mettere a disposizione della Calabria il prezioso patrimonio di competenze acquisito. Do il benvenuto al professor Maurizio Guido e sono certo che con la sua esperienza potrà contribuire in modo significativo alle attività didattiche e di ricerca dell’ateneo”.

“Un ulteriore e significativo passo avanti per l’Azienda e per la popolazione cosentina – queste sono le parole del direttore generale della Azienda ospedaliera di Cosenza Vitaliano De Salazar – L’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia con Maurizio Guido e Michele Morelli avrà così un tandem assistenziale di primo piano, con due specialisti di alto livello con competenze diverse che ben si integrano e complementano”.Proprio lo stesso Michele Morelli ha voluto esprimere il proprio entusiasmo “per questo ulteriore stimolo nel continuare a garantire all’Azienda ospedaliera un elevato profilo assistenziale in ambito chirurgico ginecologico, potenziando la chirurgia Ginecologica avanzata e Oncologica”.