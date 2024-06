Un cosentino alla presidenza della Quinta Commissione CSM: eletto l’avvocato Ernesto Carbone

COSENZA – “L’elezione di Ernesto Carbone a Presidente della Quinta Commissione del CSM mi riempie di gioia non solo perché un cosentino assurge ad un ruolo così prestigioso all’interno del CSM, ma anche per le sue qualità umane e professionali che conosco personalmente e che apprezzo molto”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso appena appresa la notizia dell’importate funzione a cui è stato chiamato l’avv. Carbone all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura dove era stato eletto come membro, da consigliere laico di opposizione, dal Parlamento in seduta comune nel gennaio 2023.

“Al servizio del CSM – prosegue Franz Caruso – da presidente della Quinta commissione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, Ernesto Carbone impiegherà ora le sue doti e attitudini di elevato spessore, andando avanti in un percorso esaltante e, sono certo, foriero di nuovi ed importanti traguardi”. “Con questa convinzione – conclude Franz Caruso – rivolgo al Presidente Ernesto Carbone i miei più sinceri auguri di buon lavoro ed un caloroso in bocca al lupo”.