Tregadia di Lattarico, l’amministrazione di Rende in lutto per la scomparsa di Francesco che vestiva la maglia del Rende Calcio

RENDE – L’amministrazione comunale di Rende esprime profondo dolore e cordoglio per la tragica scomparsa di Francesco, il ragazzo di soli 14 anni che ieri nel giorno dell’Assunta, a Lattarico, a seguito di un incidente con la bicicletta, ha perso la vita.

“La comunità rendese si stringe con commozione attorno alla famiglia colpita da questa improvvisa e drammatica perdita, condividendo il lutto e il dolore per la morte di un giovane che, con passione e impegno, vestiva la maglia della squadra del Rende Calcio – scrive l’amministrazione guidata da Sandro Principe – In questo giorno di festa, segnato da una tragedia così profonda, il pensiero e la vicinanza dell’intera città di Rende vanno ai genitori, ai familiari, agli amici e ai compagni di squadra, affinché possano trovare conforto nella solidarietà e nell’affetto della comunità”.

Il sindaco, la giunta e l’intero consiglio comunale della città di Rende sottolineano “come la perdita di una vita così giovane lasci un vuoto incolmabile e colpisca tutti nel profondo, unendo Rende e Lattarico – concludono – in un abbraccio comune di cordoglio e preghiera”.