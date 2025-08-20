Tragedia all’ospedale di Cosenza: perde la bimba in grembo, la famiglia denuncia

- Advertisement -

COSENZA – Una donna in gravidanza, già seguita dall’ospedale Annunziata per una gestazione considerata a rischio, ha perso la bambina che portava in grembo. La famiglia ha deciso di sporgere denuncia presso la Questura. Secondo quanto si è appreso, la donna – madre di un bimbo di sette anni – avrebbe dovuto sottoporsi a un parto cesareo programmato alla fine del mese. Durante il monitoraggio effettuato dal reparto di Ostetricia e Ginecologia, però, non sono più stati registrati segni vitali della piccola. La gestante è stata condotta d’urgenza in sala parto, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte della neonata. Il padre ha quindi formalizzato un esposto alle autorità competenti.