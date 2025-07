Tragedia a Cosenza: donna perde la vita in un violento incidente stradale, era in auto con la nipote

COSENZA – Un drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Cosenza. Nello scontro tra due auto, una Fiat 600 e una Toyota C-HR, all’incrocio tra Viale Mancini con via Quintieri, ha perso la vita una donna di 65 anni.

Stando alle prime informazioni, la donna avrebbe impattato contro l’altra auto che, secondo i primi riscontri non si sarebbe fermata allo stop. L’impatto è stato fatale e l’auto sulla quale viaggiava la 65enne si è ribaltata.

In macchina con lei, secondo quanto si è appreso, viaggiava anche la nipote di circa 10 anni, che non avrebbe riportato ferite gravi così come il conducente dell’altra vettura. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze, i Vigili del Fuoco e la Polizia, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.