Traffico a Cosenza, la rotonda di Viale della Repubblica sarà smantellata

COSENZA – Il Comune di Cosenza ripensa la viabilità del centro città. Dopo aver smantellato l’isola pedonale di via Misasi, la Giunta Caruso è pronta a rimodulare un’altra arteria nella quale confluisce il traffico cosentino. Nei prossimi giorni sarà rimossa la rotonda di viale della Repubblica che dal 2017 accoglie anche le auto provenienti e dirette verso l’Autostrada del Mediterraneo. La rotonda era stata allestita per alleggerire il flusso di veicoli su via Misasi e via Caloprese che nelle ore di punta è particolarmente congestionato.

Rotonda viale della Repubblica

Ad annunciarlo è l’assessore Francesco De Cicco. «Entro le prossime due settimane – annuncia – apriremo l’incrocio togliendo la rotatoria». «Sarà istallata una diversa illuminazione e cambieremo la segnaletica che verrà regolata in base ai nuovi sensi di marcia. Nelle strade circostanti faremo interventi per regolare al meglio il transito di veicoli».

Il ponte che unisce Rende e Cosenza

Pronto il raccordo tra viale Mancini e viale Principe. Il sindaco Franz Caruso inaugurerà a breve il ponte che collega Cosenza e Rende nei pressi del Parco Nicholas Green. «I lavori – spiega De Cicco – sono già finiti. È stata riqualificata l’intera area della rotonda vicino al viadotto di ferro. Attraverso quel ponte uniamo Viale Parco». Dall’altro lato dovrà intervenire il Comune di Rende sciolto per infiltrazioni mafiose e attualmente guidato dalla terna commissariale.