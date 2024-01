Torna ‘Avanti un altro’: da Cosenza Pino Alfano in gara al game show di Bonolis

COSENZA – Cosenza, terra di tradizioni e cuore pulsante della Calabria, è pronta a vedere uno dei suoi talenti emergere sulla scena nazionale. Pino Alfano, 32 anni e nativo di Cosenza, parteciperà il 5 gennaio ad ‘Avanti un altro’, il programma televisivo in onda su Canale 5 alle 18:45, condotto dallo storico mattatore televisivo Paolo Bonolis, insieme alla fidata spalla Luca Laurenti.

La storia di Alfano è intrisa di determinazione e passione per la sua arte: quando era più piccolo ha partecipato a Sarabanda Junior e Sarabanda Halloween con Enrico Papi su Italia uno. Da maggiorenne é la prima volta in tv. Il 32enne è un insegnante di spagnolo (da due anni lavora a Lugo di Romagna) ed è stato anche istruttore di danze caraibiche prima di trasferirsi al nord due anni fa (presso la scuola di danza di famiglia, la Cosenza dance Center).

“Ha svolto il provino a Bologna ad ottobre grazie a mia madre – ci racconta la sorella Vanessa – che ha insistito per invogliarlo a partecipare in quanto è un programma che seguiva sempre con nostra nonna Teresa che non c’è più e gli ripeteva in continuazione di andare, perché era sicura che avrebbe vinto”. L’intera città è unita nel tifo per Pino Alfano inviandogli il calore e il sostegno necessario per affrontare la competizione.