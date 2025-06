Tocca a voi! Cuore a mille, speranze e sogni: al via gli esami di maturità per gli studenti cosentini – FOTO

- Advertisement -

COSENZA – Puntuali, come ogni anno, ma sempre unici nel vissuto per chi li affronta, iniziano oggi gli esami di maturità 2025. Sono 6.374 gli studenti della provincia di Cosenza attesi questa mattina dal primo atteso banco di prova: la temutissima prima prova di italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. Poi ci sarà il secondo scritto (diverso per indirizzo di studi), il terzo scritto dove previsto per finire con la prova orale. Per molti studenti l’emozione è forte con l’esame chiude un ciclo dopo un percorso durato 5 anni.

C’è chi non ha dorimito, chi ha passato la notte ancora a studiare cercando indizi sulle possibili tracce del tema e chi invece ha trascorso le ultime ore in famiglia o in compagnia degli amici senza pensarci troppo. Di sicuro quello di oggi è un nuovo inizio per tutti i maturandi che intorno alle 7:30 hanno iniziato ad affollare i piazzali dei loro istituti prima di prendere posto tra i banchi.

Esami di marita al via con la prova di italiano

Un momento che segna una linea netta tra ciò che è stato e ciò che sarà: il tempo della scuola e quello del mondo che aspetta là fuori. Un rito di passaggio collettivo che segna il confine tra l’adolescenza e l’età adulta. È anche un momento carico di paure, ma anche di desideri, aspettative e futuro. Al termine degli esami in molti continueranno con gli studi universitari altri invece prenderanno altri percorsi. C’è chi rimarrà a Cosenza e chi andrà fuori. “Abbiamo vissuto anni complessi con la pandemia prima e poi la fatica di ritrovare un equilibrio”, spiega un giovane maturando. “Per noi la maturità non è solo un esame: è una rivincita”.

Anche per il 2025 gli esami di Stato confermano lo stesso impianto del 2024: due prove scritte a carattere nazionale, terza prova solo per gli indirizzi in cui è prevista e colloquio in chiave multidisciplinare. La struttura dell’esame prevede commissioni miste, con tre docenti interni e tre esterni, oltre al presidente esterno. Questa configurazione mira a garantire equilibrio tra la conoscenza diretta degli studenti da parte degli insegnanti interni e l’oggettività dell’apporto esterno.

La prova orale e i punteggi

La Commissione assegna fino ad un massimo di venti punti nella prova orale, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati:

– Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle d’indirizzo

– Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro

– Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti

– Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera

– Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali

Il messaggio del Ministro Valditara “Siate fedeli a voi stessi’

“Il consiglio migliore è: siate fedeli a voi stessi, mettete in gioco quello che voi siete, voi siete tanto, valete tanto. I vostri talenti sono plurali, personali, il mio auspicio che gli esami rappresentino il compimento di questi talenti. Le nozioni sono condizione necessaria ma non sufficiente, come le competenze acquisite. L’unico augurio che vi faccio è che troviate voi stessi in questi giorni, troviate il futuro”. Così sui social il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ai maturandi.