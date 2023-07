Terzo Megalotto, la protesta dei sindaci in Prefettura a Cosenza: «iniziativa clamorosa e inusuale»

COSENZA – “Iniziativa clamorosa quanto inusuale, che non si ritiene conforme al consueto rispetto interistituzionale“. Così la Prefettura di Cosenza commenta, in una nota, la protesta effettuata negli uffici della stessa Prefettura dai sindaci di sette Comuni per rivendicare opere di compensazione del Terzo Megalotto della nuova statale 106 Ionica.

“L’intesa – si aggiunge nel comunicato – era che i sindaci avrebbero fatto pervenire un documento sulla questione infrastrutturale per poi interessarne il competente Dicastero. Si è deciso, invece, per un’azione che stride fortemente con il consueto rapporto, apertissimo, tra Prefettura e Comuni. Se ne prende atto. Da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo c’è solo da ribadire la profonda soddisfazione per i successi contro il crimine organizzato che la Prefettura di Cosenza, come rimarcato dall’Anas, contraente generale, e parti sociali, preservano l’area dell’alto Jonio dall’anti-Stato, freno al progresso ed allo sviluppo”. “I Sindaci, ricevuti dal Viceprefetto vicario e dal Capo di gabinetto – è detto ancora nella nota – hanno inteso depositare il resoconto di un proprio precedente incontro, avvenuto l’11 luglio scorso, ed hanno chiesto udienza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del superamento della fase di stallo nella realizzazione delle già citate opere di compensazione”.