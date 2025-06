“Tariffe insostenibili”, a Cosenza commercianti sul piede di guerra. Ma il Comune tira dritto

- Advertisement -

COSENZA – Si è tenuto ieri l’incontro tanto atteso tra i commercianti del centro di Cosenza e l’Amministrazione comunale, ma per molti si è trattato di un clamoroso buco nell’acqua. La riunione, convocata per discutere del nuovo tariffario sull’occupazione del suolo pubblico approvato per il 2025, ha lasciato i ristoratori “più preoccupati di prima”.

Al centro della protesta, tariffe ritenute “insostenibili” dalle attività dall’area commerciale del centro città.

Dunque, uno spazio di 48 mq potrà arrivare a costare fino a 12.000 euro all’anno solo per l’occupazione, senza contare le spese correnti e la pressione fiscale ordinaria.

“Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, le nuove tariffe sono definitive e non saranno oggetto di modifiche per l’anno corrente. Inoltre, tra pochi giorni è previsto l’inizio dei controlli da parte della Polizia Municipale, che sarà incaricata di verificare le conformità e applicare sanzioni a chi risulterà non in regola”, dichiarano i commercianti cosentini.

Il fronte dei commercianti è in fermento. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il mese di novembre 2025. I toni della circolare urgente inviata nelle scorse ore dal Comitato Ristoratori di Cosenza sono chiari: “È evidente che queste tariffe rappresentano un aggravio insostenibile per le nostre attività, già duramente provate negli ultimi anni. Un balzello del genere rischia di mettere in ginocchio le nostre attività. Non possiamo accettare passivamente questa imposizione”, lamentano i ristoratori.

Il Comune, al momento, non sembra intenzionato a rivedere le proprie posizioni, ma la pressione dal basso cresce e i commercianti progettano azioni coordinate e “una possibile protesta formale nei confronti dell’Ente comunale”. La battaglia sul suolo pubblico è appena cominciata.