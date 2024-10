Tale e Quale Show: Verdiana si trasforma in Antonella Ruggiero e con “Ti Sento” vince la 4′ puntata

ROMA – Verdiana Zanagaro incanta ancora una volta, con un’esibizione impeccabile e una voce meravigliosa, e vince la quarta puntata di Tale e Quale Show con 72 punti (la seconda in quattro puntate che le valgono la testa della classifica con 288 punti). La cantante cosentina, nei panni di Antonella Ruggiero, ha cantato “Ti sento” canzone iconica proprio dell’ex fondatrice dei Matia Bazar, pubblicata nel 1993 e ancora oggi un classico della musica italiana. Una pezzo meraviglioso ma al tempo stesso difficilissimo da cantare, che si distingue per la sua melodia intensa e le liriche evocative. Verdiana sul palco emoziona il pubblico e la giuria cantando il brano con la sua solita naturalizza e rimescendo ancora una volta a trasmettere un fortissimo carico emotivo.

Classifica ed esibizioni 4 puntata

1 – “Ti sento” – Antonella Ruggiero (Verdiana Zangaro) 73 punti

2- “Proud Mary” – Tina Turner (Kelly Joyce) 55 punti

3- “Start me up” – Mick Jagger (Simone Annicchiarico) 53 punti

4- “Ti scatterò una foto” – Tiziano Ferro (Thomas Bocchimpani) 52 punti

5- “Stasera mi butto” – Rocky Roberts (Feisal Bonciani) 50 punti

6- “Bagno a mezzanotte” – Elodie (Giulia Penna) 48 punti

7- “Dance the night” – Dua Lipa (Amelia Villano) 43 punti

8- “Material girl” – Madonna (Justine Mattera) 38 punti

9- “Dove si balla” – Dargen D’Amico (Roberto Ciufoli) 34 punti

10- “Sono una donna, non sono una santa” – Rosanna Fratello (Carmen Di Pietro) 30 punti

11 – “Ci sarà” – Al Bano e Romina Power (Massimo Bagnato) 28 punti