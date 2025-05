Sos sanità Calabria: «utilizzare la graduatoria di mobilità Asp Cosenza per assumere infermieri»

- Advertisement -

COSENZA – “Il Si Cobas Calabria In nome e per conto degli idonei della mobilità di ASP Cosenza, chiede al Commissario ad Acta Roberto Occhiuto e al Direttore del Dipartimento tutela della salute Tommaso Calabrò un appuntamento formale per discutere sui fabbisogni di personale e utilizzo di risorse umane”. Lo chiede in una nota il sindacato. “Visto la mancanza di graduatorie a tempo indeterminato per la figura di infermiere, la graduatoria di mobilità extra regionale di Asp Cosenza delibera n.1247 del 31/05/2024 è una valida proposta per utilizzare Risorse umane già formate per i futuri fabbisogni di personale che a breve saranno disponibili.

In attesa di fare concorsi e mobilità questa graduatoria già esistente è un ottimo bacino di risorse umane che può essere presa in considerazione, si otterrebbero molti benefici, in primis avere professionalità formate ed in secondo luogo dare la possibilità che queste figure professionali possano finalmente tornare nella loro terra di origine. Quindi in conclusione chiediamo appuntamento formale per discutere la tematica esposta e in allegato mandiamo la PEC che a suo tempo gli idonei della graduatoria di mobilità di Asp Cosenza delibera n.1247 del 31/05/2024, missiva che non ha mai ricevuto una risposta.

Il Si Cobas Calabria è pronto come sempre a collaborare per fornire il proprio contributo affinché si possa assumere sempre più personale a tempo indeterminato per dare stabilità alla nostra sanità. Certi di un celere e benevolo riscontro, cogliamo l’occasione e porgere cordiali saluti. Cordiali saluti Roberto Laudini e Simone Scandale coordinatori regionali Si Cobas Calabria.