“Reset”: ‘ndrangheta a Cosenza. Udienza preliminare nell’aula bunker di Lamezia

COSENZA – Si terrà il prossimo 9 giugno, nell’aula Bunker di Lamezia Terme, l’udienza preliminare dell‘inchiesta denominata “Reset“, dall’operazione della DDA di Catanzaro che il 1 settembre 2022 ha coinvolto centinaia di persone ritenute appartenenti o contigue alle consorterie di ‘ndrangheta operanti nella provincia di Cosenza e nel capoluogo Bruzio.

Gratteri definì l’operazione “Forse come la più estesa indagine su Cosenza che riguarda un’associazione mafiosa, un’associazione finalizzata al traffico di droga e tutti reati fine caratteristici della criminalità organizzata, quindi estorsioni, usura e anche rapporti con la pubblica amministrazione”.

La DDA ha chiuso le indagini per un totale di 245 le persone, indagate a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsioni, usura, esercizio abusivo del credito, danneggiamenti, reati in materia di armi e munizionamento, delitti contro la persona, contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, traffico di stupefacenti, riciclaggio, reimpiego di denaro in attività economiche, intestazione fittizia di beni, scambio elettorale politico-mafioso, aggravati dalle finalità di agevolazione mafiosa.

Sono oltre 130 invece le parti offese. L’atto che ha fissato l’udienza è stato firmato dall’aggiunto Vincenzo Capomolla e dai pm Vito Valerio, Corrado Cubellotti.