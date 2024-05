Rende: vigili del fuoco salvano un cucciolo intrappolato nelle sterpaglie

RENDE – Intervengono per spegnere incendi, per liberare le persone incastrate nelle lamiere negli incidenti stradali ma anche per salvare piccoli animali intrappolati o in difficoltà. Questa mattina, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Rende, un cucciolo di cane, un simil volpino, è stato tratto in salvo. E’ accaduto in località Surdo.

Il povero cagnolino per tutta la notte aveva tentato di richiamare l’attenzione piangendo, ululando, lamentandosi. Era finito in un terrapieno su di un costone di sterpaglie e rocce e non riusciva ad uscire. Sarebbe morto di stenti ma alcuni residenti, inteneriti dal suo richiamo disperato, hanno contattato i vigili del fuoco i quali, giunti sul posto, con non poche difficoltà e dopo vari tentativi sono riusciti a recuperare e mettere in salvo il povero animale. Nonostante fosse disidratato e affamato, il cucciolo sta bene.