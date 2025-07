Rende: strano via vai in un residence. Giro di incontri a pagamento?

- Advertisement -

RENDE – Un via vai continuo, auto che si fermano per pochi minuti, uomini di ogni età. E’ quanto accadrebbe in via Silvio Pellico, a Rende, in un residence dove secondo numerosi residenti si starebbe consumando un presunto giro di incontri a pagamento.

A destare sospetti è anche l’installazione di un distributore automatico di profilattici, collocato lungo la strada in una posizione insolita, lontano da farmacie. Un dettaglio che alimenta ancor di più il sospetto di ciò che avverrebbe in questo residence. Secondo alcune testimonianze, il flusso di “visitatori” sarebbe più intenso in alcuni orari del giorno, soprattutto al mattino e nelle ore serali, con presenze regolari di uomini, spesso provenienti anche da fuori provincia. Alcuni affermano di aver riconosciuto tra i visitatori persino uomini di chiesa.

Stando a quanto trapela, il primo contatto con le giovani donne avverrebbe tramite un noto sito di incontri a sfondo sessuale. Si tratterebbe dunque di un’attività organizzata, seppur apparentemente discreta, che però è ormai sotto gli occhi di tutti ma, fino ad oggi, sottaciuta. Ma il caso di via Silvio Pellico potrebbe non essere isolato, perché alcune fonti parlano di altre zone della città coinvolte in attività simili, con l’ipotesi ancora più allarmante e ovviamente tutta da verificare, che in alcuni casi potrebbero essere coinvolte anche minorenni.