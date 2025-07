Rende, sospetto caso di virus West Nile: disinfestazione straordinaria nel quartiere Isolette

- Advertisement -

RENDE – Un probabile caso di infezione da virus West Nile è stato segnalato nei giorni scorsi nel quartiere Isolette del Comune di Rende, in provincia di Cosenza. A renderlo noto è l’Amministrazione comunale, che ha ricevuto una comunicazione ufficiale da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

Sebbene si tratti al momento di un solo caso sospetto – spiegano dal Comune – attualmente in fase di accertamento, le autorità sanitarie e comunali hanno ritenuto necessario attivarsi in via precauzionale, per tutelare la salute pubblica e prevenire eventuali ulteriori casi.

Disinfestazione il 28 luglio

In accordo con l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, il Comune ha predisposto una disinfestazione straordinaria per la sera di lunedì 28 luglio, a partire dalle ore 22:30. L’intervento riguarderà l’intero quartiere Isolette e le aree limitrofe, con particolare attenzione a:

– Zone verdi pubbliche

– Canali di scolo e fossati

– Parchi e giardini

– Tutte le aree soggette a proliferazione di zanzare

Le operazioni saranno svolte seguendo i protocolli previsti per la prevenzione della diffusione del virus West Nile, trasmesso all’uomo attraverso la puntura di zanzare infette, in particolare della specie Culex. A supporto delle misure preventive, sono già state installate attrezzature per il monitoraggio entomologico nell’area interessata. Questi dispositivi resteranno attivi nei prossimi giorni al fine di rilevare l’eventuale presenza di zanzare portatrici del virus.

Appello alla cittadinanza

L’Amministrazione comunale invita la popolazione a prestare attenzione alle indicazioni che saranno fornite in vista della disinfestazione, e a evitare l’esposizione diretta durante gli interventi. Inoltre, si raccomanda di:

– Evitare ristagni d’acqua nei pressi delle abitazioni

– Proteggersi dalle punture con repellenti e indumenti adeguati

– Segnalare eventuali sintomi sospetti al proprio medico di base

«La prevenzione è la nostra priorità – si legge in una nota del Comune – e ogni azione intrapresa ha l’obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini».