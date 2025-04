Rende, Sandro Principe ufficializza la sua candidatura a sindaco. Domani attesa conferenza stampa

- Advertisement -

RENDE – Il suo ritorno in campo era già ufficioso dal giorno in cui Sandro Principe si presentò alla cittadinanza con un’assemblea pubblica gremita di gente nel quale senza mezze misure aveva dichiarato “quando i cittadini di Rende mi chiedono un aiuto non posso voltarmi dall’altra parte“.

Ieri, con un post su Facebook nel quale ha pubblicato anche il suo logo, ha di fatto ufficializzato la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative di Rende che metteranno fine a due anni e mezzo di commissariamento dopo la consiliatura di Marcello Manna poi decaduto. Sandro Principe, già sindaco di Rende, domani terrà una conferenza all’Hotel San Francesco di Rende aperta solo agli organi di stampa dove presenterà le motivazioni della sua candidatura. Per quanto riguarda la cittadinanza, prossimamente si terrà una nuova assemblea aperta a tutti i cittadini.