Rende, Sandro Principe sindaco. Tutte le preferenze dei candidati consiglieri comunali nelle 6 liste

- Advertisement -

RENDE – Ecco tutte le preferenze per i candidati consiglieri comunali nelle sei liste di Sandro Principe alle elezioni di Rende. Ricordiamo che si tratta di dati ancora parziali, anche da ufficializzare per alcuni riconteggi e, quindi, si tratta di dati soggetti a modifiche sul numero di preferenze ottenute.

Sandro Principe raccoglie in totale 12.368 preferenze e porta a casa 14 seggi: 5 vanno alla lista Insieme per Rende, la più votata, con 3.695 preferenze (17,99%). Due seggi a tutte le altre liste: Rende Riformista che ottiene 2.202 (9,75%), Innova Rende con 1832 preferenze (8,92%), Avanti Rende-PSI con 1691 preferenze (8,23%), Rende Avanti con 1.691 voti (7,89%) e Italia del Meridione con 1.406 preferenze (6.85%). In totale le liste di Sandro Principe ottengono in totale 12.247 voti pari al 59,63% delle preferenze.

SANDRO PRINCIPE LISTE

Rende Riformista

2.002 voti – 9,75% 2 seggi

Aceto Denis : 25

Baleno Marce : 58

Casciaro Francesco : 19

Castiglione Marinella : 451

Chiappetta Eleonora : 119

Chiarelli Giovanna : 67

De Rose Christian : 3

Dodaro Maurizio : 164

Filice Francesco : 15

Fortino Alessandro : 29

Fusaro Alessia : 43

Greco Francesco : 399

Iantorno Pierpaolo : 572

Loizzo Cesare : 182

Mirabelli Maria : 44

Muglia Raffaele : 52

Nigro Alessandra : 4

Puntillo Emanuela : 134

Raimondi Franco : 27

Scarcello Laura : 5

Superbo Luigi : 191

Talarico Daria : 47

Urso Francesco : 98

Violentano Antonio : 14

——————————————————————————

Aventi Rende Libera – PSI

1.691 voti – 8,23% 2 seggi



Ammirata Elvira : 144

Ciliberti Marino Anzani : 12

Cozzitorto Smeralda : 38

Cucunato Raffaele : 9

De Rango Franchino “Franco” : 173

Ferrigno Antonella : 71

Guarascio Giuseppe : 3

Monaco Ettore : 45

Morrone Michele : 473

Nisticò Nive : 14

Petrone Daniela : 81

Politano Manuel Antonio Maria : 45

Puntillo Enrico : 17

Reda Giovanni : 31

Ritacco Valentina : 4

Salerno Mario : 8

Santo Francesco Naccarato : 17

Scarnato Divina : 211

Scarpelli Giancarlo : 134

Tenuta Francesco : 299

Tradigo Anna : 54

Vitale Veronica : 14

Ziccarelli Domenico : 106

——————————————————————–

Rende Avanti

1.621 voti – 7,89% 2 seggi

Bonofiglio Maurizio : 74 Cappa Francesco : 1 Cavalieri Valerio : 310 Chiappetta Francesco : 163 Conforti Katia : 142 Curcio Antonio : 140 Daniele Enrico : 43 De Rose Sofia : 38 Dima Angelina : 52 Falvo Gilda : 14 Ielasi Daniela : 243 Infusino Rocco : 28 La Deda Massimo : 180 Magnelli Salvatore : 45 Matragrano Tiziana : 29 Occhiuto Raffaele : 44 Pellegrini Renato : 26 Puntillo Serena : 135 Reda Eugenia : 4 Scarpelli Marcello : 164 Tufaro Emanuele : 7 Vizza Giuseppe : 4 Zicarelli Denise : 26 ——————————————————————- Insieme per Rende

3.695 voti – 17,99% 5 seggi



Barbiero Andrea : 17 Beltrano Franco : 448 Chiappetta Roberto : 14 Cipriano Mirko : 49 Costanzo Miriam : 174 Cufone Francesca : 294 Cuzzocrea Andrea : 499 De Benedetto Jessica : 51 De Rose Maria Virginia : 67 De Rose Pamela : 14 Falbo Divina : 125 Galasso Maria Pia : 206 Gelsomino Clelio : 315 Gentile Francesco (Rando) : 361 Greco Francesco : 399 Lorenzo Maria Luisa : 16 Lucanto Loredana : 49 Marano Donatella : 224 Sconza Antonio : 32 Spadafora Salvatore : 91 Stellato Veronica : 408 Tenuta Alessandro : 297 Tursi Prato Sergio : 213 ——————————————————————————-

Italia del Meridione

1.406 voti – 6,85% 2 seggi

Arlia Ciombo Mario : 16

Belvedere Federico : 291

Brogno Concetta : 132

Cafiero Eleonora : 154

Coscarelli Guido : 11

Giuseppe (detto Pino) Chiappetta: 158



De Bartolo Emilio : 256

De Rose Caterina : 109

Docimo Marco : 4

Felicetti Giuseppe Francesco : 45

Gagliardi Nicola : 31

Maniscalco Giuseppina : 9

Marchese Louisiana : 4

Mascaro Isabella : 28

Olivieri Matteo : 33

Perna Ada : 164

Pinnarelli Anna : 15

Politano’ Gabriella Maria : 113

Reda Giuliana : 49

Traffa Francesca Concettina : 5

Trombin Giovanni : 6

Truppi Domenico : 3

Vitari Rosanna : 2

Volpentesta Maurizio : 3 —————————————————————- Innova Rende

1.832 voti – 8,92% – 2 seggi Adamo Francesco : 329 Aloe Pamela : 25 Bernaudo Rosalba Maria : 200 Bruno Liliana : 146 Bruno Paola in Minervini : 39 Campanella Monica : 9 Cardillo Antonella : 19 Crocco Roberto : 3 Curcio Fabiola : 20 De Cicco Dorothy : 31 Gazzaruso Marianna : 203 Guido Annarita : 59 Infusini Ercole : 47 Iusi Bianca : 42 Merenda Elisabetta in Reda : 59 Merenda Francesca : 66 Miceli Francesco : 49 Midulla Francesco : 240 Moccia Marco Rocco : 20 Romano Carmen : 109 Scola Carlo : 382 Turco Francesco : 178 Volpeintesta Anna : 83