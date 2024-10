Rende: rimosse 10 tonnellate di rifiuti abbandonati nella zona industriale

RENDE – L’intervento è stato eseguito dopo una segnalazione arrivata al Comune su via A. Danoli nella zona industriale di Rende, precisamente nel tratto di strada ricompreso tra via Umberto Nobile e via Giacomo Bove. La zona è attualmente chiusa al traffico per le condizioni del manto stradale e qui, sono state rinvenute circa 10 tonnellate di rifiuti di vario genere abusivamente abbandonati da ignoti.

“Questa amministrazione è intervenuta con un’apposita disposizione di servizio trasmessa alla Calabra Maceri S.p.a., (appaltatore afferente alla rimozione dei rifiuti abbandonati) e con l’impiego di mezzi e personale, sono state ripristinate le naturali condizioni igienico sanitarie, ambientali e di decoro urbano”.

“Con l’occasione, si invita a non praticare questi scorretti comportamenti, ricordando che le nuove norme hanno infatti riformulato le pene previste, sostituendo alla mera sanzione amministrativa pecuniaria una ammenda con maggiore importo economico, dato che l’abbandono di rifiuti da parte di comuni cittadini costituisce – al pari di quello posto in essere da titolari di enti e imprese – un reato”.