RENDE – Da diverse settimane si sono susseguite le segnalazioni di cittadini e residenti indignati su quella “indegna e vergognosa” discarica di rifiuti a cielo aperto, che insiste da oltre un mese nei pressi di Viale Principe, non distante del supermercato Conad. Rifiuti di tutti i tipi: compresi ingombranti, buste, vestiti ed elettrodomestici, abbandonati e, negli ultimi giorni, dati alle fiamme, con un odore nauseabondo e la presenza di topi ed altri animali.

Discarica a cielo aperto in una zona commerciale

Parliamo di una zona commerciale di Rende frequentatissima dove, tra l’altro, sono presenti non solo il supermercato, ma anche diversi negozi come bar, ristoranti e persino uno studio medico. Nella prima settimana di maggio, a seguito delle numerose segnalazioni, era stato effettuato anche un sopralluogo della Polizia Municipale e del personale dell’Asp che aveva evidenziato “l’elevato rischio per l’igiene pubblica” a causa della presenza dei rifiuti che necessitavano di essere rimossi.

Rifiuti dati alle fiamme. Ordinanza del Comune

Ma in oltre un mese non solo i rifiuti non sono stati rimossi, sono sono persino aumentati e qualcuno ha pensato bene di darli persino alle fiamme. Il comune di Rende, nella giornata di giovedì, ha diffidato il proprietario del terreno a ripulire la zona entro 5 giorni. Altrimenti “trascorsi infruttuosamente” i suddetti termini, si procederà alla pulizia da parte del Comune di Rende ma con tutte ulteriori sanzioni previste dal caso.