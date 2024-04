RENDE – Brutto incidente lungo la Statale 107 “Silana Crotonese” nel territorio di Rende, nei pressi del bivio per Santo Stefano e Arcavacata. Un anziano, alla guida di una Fiat Panda di colore grigio, dopo aver perso il controllo dell’auto ha prima sbandato e poi, dopo aver colpito un primo albero si è schiantato contro un secondo albero presente al lato della carreggiata opposta.

L’uomo, infatti, procedeva da Paola in direzione Cosenza e viaggiava da solo in auto. È stato subito soccorso da due ambulanze giunte sul posto e le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza, che stanno mettendo in sicurezza la vettura incidentata e rimuovendo anche l’albero colpito dall’auto. Al momento non si registrano grossi disagi alla circolazione ma solo qualche rallentamento per consentire le operazioni di soccorso.