Rende, la ‘strage’ degli alberi abbattuti e i dubbi: «è stata verificata la salute dei pini?»

RENDE (CS) – “È del tutto evidente che le considerazioni che seguono non rappresentano una critica ai commissari, che oggi governano il Comune di Rende. Allorché un amministratore si insedia alla guida di un ente, si trova in una obiettiva difficoltà a mettere in discussione un progetto di opera pubblica approvato ed appaltato, con i lavori relativi già iniziati. Tuttavia, ciò non autorizza a rinunciare ad interrogarsi se, al progettato abbattimento di centinaia di esemplari di Pinus Pinea, operazione in parte già eseguita, vi fosse o meno un’alternativa che salvasse i maestosi alberi e, nel contempo, provvedesse a sistemare aiuole, marciapiedi e manto stradale”.

A sostenerlo è la Federazione Riformista, dopo l‘abbattimento degli alberi a Rende su via Leonardo da Vinci (ex statale 19): “È fuor di dubbio che fosse, e tuttora è, possibile – proseguono i riformisti – intervenire con azioni manutentorie e migliorative senza toccare gli alberi. Rimane il problema, obiettivamente molto delicato, della sicurezza stradale per pedoni, ciclisti, automobilisti e per i mezzi di trasporto. Sorge spontanea una domanda: sono stati effettuati tutti gli accertamenti tecnici, eseguiti con strumenti che oggi la tecnologia mette a disposizione degli agronomi, al fine di stabilire se gli alberi fossero sani, ben piantati e sicuri? Si è fatto tutto ciò o i progettisti, il dirigente e gli ex amministratori si sono limitati a commissionare un parere non sorretto da indagini strumentali? Ironia della sorte il progetto è finanziato con il PNRR per la riqualificazione ambientale e per la rigenerazione urbana”.

“Sotto questo profilo – proseguono i riformisti – troviamo azzardato affermare che, per l’ambiente e per la salubrità dell’aria, 280 piccoli lecci possano produrre gli stessi benefici effetti di centinaia di Pinus Pinea adulti, piantumati circa 55 anni fa. Il leccio è un’essenza tanto bella e stupenda quanto oltremodo lenta a crescere. I piccoli lecci impiegheranno un’eternità per eguagliare la salubrità assicurata dai pini.

“È troppo ipotizzare che si eseguano gli accertamenti strumentali, ove non siano stati fatti, per verificare la salute dei pini, prima di proseguire nel loro abbattimento? Una strage di pini (18), certamente sani, è stata già fatta a P.zza De Vincenti. Restano ancora oltre cento esemplari di Pinus Pinea allocati sulla ex SS19 bis che a prima vista sembrano sani e robusti. Pertanto, speriamo che non vengano abbattuti e che prima di procedere a tale operazione siano effettuati tutti gli accertamenti tecnico-agronomici con i moderni strumenti oggi a disposizione di chi esercita la professione di agronomo”.