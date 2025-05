Rende, la proposta di Bonanno: «Coworking e giovani per il rilancio del Centro Storico»

- Advertisement -

RENDE (CS) – “Il Centro Storico di Rende, negli anni, si è trasformato da cuore pulsante della nostra comunità a una periferia, priva persino dei servizi più essenziali, probabilmente, un po’ per il ricambio generazionale che ha scelto di vivere altrove, un po’ per le politiche scellerate del Passato”. A scriverlo in una nota il candidato a sindaco di Rende Luciano Bonanno con la lista civica Libertà in Movimento. “Un luogo che un tempo rappresentava identità, incontro e vitalità, oggi rischia di essere dimenticato ed è nostro dovere ridargli l’importanza che merita restituendogli dignità e centralità. Oggi, alla luce di tutto, emerge con forza la necessità di Ripopolare e Rilanciare il Centro Storico di questa comunità giovane, dinamica e fresca che non vuole dimenticare le proprie radici, ma valorizzarle nel futuro.

Noi di Libertà in Movimento – Bonanno Sindaco proponiamo di realizzare un centro di Coworking all’interno di strutture comunali, da ristrutturare o già ristrutturate, ahimè, inutilizzate e abbandonate, del Centro Storico di Rende, con l’obiettivo di offrire postazioni lavorative condivise a giovani che da poco si affacciano al mondo del lavoro.

Un progetto semplice e concreto creando ambienti dinamici, inclusivi e stimolanti pensati per giovani professionisti, quali ingegneri, architetti, avvocati, medici, musicisti, autori di quadri, scultori, attori, di varie categorie che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro. Un luogo dove lavorare, crescere e costruire la propria professione futura insieme ad altri giovani con la stessa energia e visione e creando un ambiente dinamico dove accogliere anche clienti e collaboratori in un contesto professionale.

Gli obiettivi principali di questo progetto, nonché punto del programma elettorale, sono:

* avviare un indotto di persone che Ripopolerà e Rilancerà una micro economia del Centro Storico;

* creando spazi di coworking per favorire l’incontro tra talenti emergenti, incentivando lo scambio di competenze e offrire un contesto professionale accessibile, moderno e attrezzato;

* dare la possibilità ai giovani che hanno difficoltà per iniziare la propria attività lavorativa che potranno svolgere e ricevere i propri clienti presso le postazioni lavorative condivise;

* di conseguenza sarà necessario rimettere in funzione le scale mobili, anch’esse, già da anni, chiuse e lasciate all’incuria.

Caratteristiche principali del progetto:

* postazioni lavorative flessibili e ambienti separati per diverse professioni (digitali, tecniche, legali, commerciali, artistiche, creative);

* reception, aree relax e per socializzare, spazi di networking e meeting room;

* condivisione di connessione internet ad alta velocità, stampanti, locker personali, riscaldamento, acqua e luce;

* eventi formativi, mentorship e supporto per startup e liberi professionisti.

L’accesso al Progetto Coworking sarà regolato da criteri di assegnazione pensati per favorire giovani professionisti, artisti (arte, musica e spettacolo), freelance, startup e chi ha appena avviato la propria attività lavorativa.

In alternativa per il Rilancio del Centro Storico:

* spostare un paio di facoltà universitarie con un centro residenziale per studenti e mensa annessa. Del resto é quello che é stato fatto per rilanciare il centro storico di Cosenza;

* basterebbe anche spostare uno o più centri residenziali universitari con mensa annessa aumentando di conseguenza le corse degli autobus con orari flessibili durante tutta la giornata.

* l’incentivazione all’insediamento di uffici di piccole e medie realtà imprenditoriali presso il centro storico.

* il trasferimento di alcuni uffici comunali ma come ultima strada”.