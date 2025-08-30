Rende: il Settembre Rendese omaggia a Domenico Modugno, che 60 anni fa inaugurò la kermesse

RENDE – Dal 17 al 27 settembre prossimi, la città di Rende, dalla parte nuova fino al centro storico, è pronta ad accogliere il Settembre Rendese 2025. Un’edizione ricca di novità e caratterizzata da una serie di appuntamenti culturali, come ha dichiarato lo stesso vice sindaco con delega agli eventi, Fabio Liparoti.

Il vice sindaco ha sottolineato anche che “si tratta del Festival più longevo della Calabria e tra l’altro sessant’anni fa, fu inaugurato da Domenico Modugno e quest’anno abbiamo previsto proprio al centro storico, in Piazza degli Eroi, dove arrivò Modugno un omaggio musicale per ricordarlo, com’è giusto che sia”.