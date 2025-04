Rende, Ghionna «la mia visione: coniugare la vivacità della vita notturna con il rispetto per la quiete pubblica e la sicurezza»

- Advertisement -

RENDE – A seguito della pubblicazione questa mattina, sul nostro quotidiano online, di una lettera a firma di una cittadina rendese e rivolta a tutti i candidati a primo cittadino del Comune di Rende, Marco Ghionna, candidato del centrodestra ha inteso rispondere alle sue osservazioni, che pubblichiamo integralmente.

“Gentile cittadina, la sua lettera, pubblicata su questa testata, ha toccato corde profonde della nostra comunità e la ringrazio per aver condiviso la sua esperienza e le sue preoccupazioni. Comprendo pienamente il suo disagio e quello dei residenti di Quattromiglia, e voglio assicurarle che la sicurezza e la qualità della vita dei nostri cittadini saranno priorità assolute per la mia amministrazione”.

“La movida, che lei descrive, è un fenomeno complesso”

“Riconosco il valore che essa porta in termini di vitalità e opportunità per i giovani, ma è altrettanto cruciale che – scrive Ghionna – questa vitalità non vada a scapito del benessere e della tranquillità dei residenti. La sua descrizione di Quattromiglia come un quartiere che ha subito una trasformazione non pianificata evidenzia una mancanza di equilibrio che dobbiamo assolutamente correggere. La mia visione è quella di una Rende che sappia coniugare la vivacità della vita notturna con il rispetto per la quiete pubblica e la sicurezza dei cittadini.

Pertanto, mi impegno a:

• Rafforzare il controllo del territorio: Incrementeremo la presenza delle forze dell’ordine e della polizia municipale, soprattutto nelle ore notturne, per garantire il rispetto delle regole e prevenire comportamenti che possano turbare la quiete pubblica.

• Promuovere un dialogo costruttivo: Creeremo tavoli di confronto tra residenti, esercenti e rappresentanti delle istituzioni per trovare soluzioni condivise e sostenibili.

• Regolamentare gli spazi della movida: Implementeremo normative chiare e rigorose per la gestione degli spazi pubblici e privati, con particolare attenzione agli orari di chiusura, ai livelli di rumore e alla vendita di alcolici.

• Valorizzare gli spazi pubblici: Investiremo nella riqualificazione degli spazi pubblici, creando aree verdi e luoghi di aggregazione che possano offrire alternative di svago e socializzazione ai giovani, senza compromettere la qualità della vita dei residenti.

• Prevenzione e contrasto all’abuso di sostanze: In collaborazione con le istituzioni sanitarie e le associazioni del territorio, promuoveremo campagne di sensibilizzazione e programmi di prevenzione per contrastare l’abuso di alcol e droghe”.

L’invito ad incontrarla in uno spazio di confronto

“Non si tratta di demonizzare la movida, ma di governarla in modo responsabile e sostenibile, per garantire a tutti i cittadini il diritto di vivere in una città sicura e vivibile.

La ringrazio ancora per la sua lettera e la invito a partecipare attivamente al dibattito pubblico. Ancora meglio, mi piacerebbe incontrarla personalmente, insieme agli altri candidati e ai cittadini interessati, nel nostro spazio di confronto. Sarà un’occasione preziosa – conclude il candidato – per ascoltare direttamente la sua voce e costruire insieme una visione condivisa per il futuro della nostra città. Solo attraverso il dialogo e la collaborazione potremo costruire una Rende migliore per tutti”.