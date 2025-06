Rende: ennesimo abbandono di rifiuti ai piedi del centro storico, residenti stanchi «spazzatura ovunque e nessun controllo»

- Advertisement -

RENDE (CS) – Nessun controllo, nessuna telecamera, nessun intervento di pulizia. E’ la situazione in cui versa ormai da anni la zona tra contrada Villana, contrada Vallone e via XX Settembre, ai piedi del centro storico di Rende. L’ultimo abbandono di rifiuti ingombranti nei giorni scorsi: pezzi di scrivanie, vecchi computer e materiale vario, proprio sopra un corso d’acqua che attraversa la zona. E a nulla sono serviti i numerosi appelli da parte dei residenti che quotidianamente oltre allo slalom per la presenza di buche, devono fare anche attenzione ai sacchetti e alla spazzatura abbandonata anche a centro strada.

Tra le ultime segnalazioni ad aprile scorso: “Contrada Villana, Vallone e San Pietro (via XX Settembre) discariche a cielo aperto: tappeti, sacchi di immondizia e plastica abbandonati lungo una strada dissestata e priva di illuminazione” chiedendo fototrappole e controlli più efficaci. Una periferia dimenticata, pec trasmesse al Comune di Rende, alla polizia municipale e alla Regione Calabria, sollecitando bonifica e vigilanza: nulla è cambiato. L’auspicio è che ora, con l’elezione del nuovo sindaco di Rende, che in campagna elettorale ha anche parlato del rilancio dell’area storica, si possa trovare soluzione al degrado e all’abbandono.