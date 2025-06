Rende, discarica abusiva e cittadini disperati: “Qui ogni sera scaricano di tutto” – VIDEO

RENDE (CS) – In via Francesco Corsonello 2, tra le località Piano Monello e Piano di Maio, sorge una discarica abusiva a cielo aperto. È accessibile a chiunque e ogni sera, secondo la denuncia dei residenti, viene utilizzata come punto di scarico di rifiuti, anche di natura edile e industriale. Tra sacchi, detriti e materiali potenzialmente pericolosi, il degrado si è ormai trasformato in emergenza ambientale e sanitaria.

“Ogni sera arriva qualcuno a scaricare rifiuti. E l’altra notte hanno anche dato fuoco a parte della discarica. Abbiamo dovuto chiuderci in casa con tutto il caldo che c’era, per paura che la nostra bambina appena nata respirasse fumi tossici”, denuncia una residente esasperata.

Nonostante le ripetute segnalazioni e le chiamate alla Polizia Municipale, la situazione è rimasta invariata. Anzi, peggiorata: l’area – del tutto priva di recinzione o barriere – continua a essere teatro di sversamenti illeciti, mentre il rischio di incendi aumenta con l’estate ormai iniziata.

I residenti chiedono interventi urgenti: bonifica dell’area, recinzione efficace e l’installazione di foto-trappole per identificare e sanzionare i responsabili degli abbandoni illegali. Misure necessarie non solo per fermare il degrado, ma anche per tutelare la salute pubblica e la vivibilità del quartiere.