Rende, autocisterna piena di Gpl si ribalta: strada chiusa e famiglie evacuate

RENDE (CS) – Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Rende, sta operando in via Diaz (zona industriale di cda Lecco Rende) per il ribaltamento di una autocisterna contenente circa 10000 Lt di Gpl. Illeso il conducente. Una squadra specializzata del nucleo LPG/NBCR dei Vigili del Fuoco in arrivo da Catanzaro procederà al travaso e la messa in sicurezza del sito.

Al momento non si riscontrano fuoriscite di gas, ma solo perdita di gasolio per autotrazione. In via precauzionale e sino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza del sito, allontanate dalle abitazioni alcune famiglie e chiuse al transito le vie limitrofe alla zona del sinistro. Al momento non si registrano danni a persone.