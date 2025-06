Rende, al via il nuovo corso amministrativo con Sandro Principe. La nuova giunta e il primo consiglio comunale

- Advertisement -

RENDE – Finalmente, dopo l’esito delle elezioni comunali, il nuovo consiglio comunale di Rende, guidato dal sindaco Sandro Principe, vedrà la luce. La prima seduta si terrà mercoledì 25 giugno 2025, alle ore 18:00, presso la sala consiliare di Piazza Matteotti, in seduta di prima convocazione. Un momento importante per la città di Rende, che si appresta a vivere un rinnovamento amministrativo sotto la guida di una Giunta, che ha già delineato i primi passi per il governo della comunità. La seduta del consiglio comunale avrà come ordine del giorno numerosi punti di importanza fondamentale per la gestione amministrativa, che riguarderanno, tra le altre cose, l’esame delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità degli eletti, l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale e dei Vice Presidenti, nonché la nomina dei membri della Giunta.

Il sindaco Principe, eletto per guidare il cambiamento della città, compirà il suo giuramento secondo l’articolo 50 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), mentre i membri del consiglio e della giunta si apprestano a mettere in pratica le proprie competenze, impegnandosi a dare risposte concrete alle esigenze della cittadinanza.

La Giunta di Rende: Gli uomini e le donne che amministreranno la città

Accanto al sindaco Principe, il team che gestirà la macchina amministrativa di Rende sarà composto da figure di spicco, ognuna delle quali avrà un preciso ruolo di responsabilità. Ecco la composizione ufficiale della giunta:

Fabio Liparoti: Vice sindaco e assessore all’Urbanistica e allo Spettacolo, una doppia delega che sottolinea l’importanza della valorizzazione del territorio e della cultura cittadina.

Pierpaolo Iantorno: Assessore con delega all’attuazione del programma dei lavori pubblici, e al Patrimonio. Iantorno avrà il compito di far avanzare i progetti infrastrutturali e di tutelare il patrimonio della città.

Daniela Ielasi: Assessore al Welfare e alle Politiche Sociali, un settore chiave per il benessere della comunità che avrà bisogno di progetti concreti e attenti alle nuove necessità sociali.

Veronica Stellato: Assessore alle Attività Produttive, Industria, Commercio, Artigianato e Agricoltura. Stellato lavorerà per incentivare le imprese locali e sostenere il tessuto economico di Rende.

Federico Jorio: Assessore al Bilancio, Personale e Sanità. Jorio si occuperà della gestione economica e finanziaria del Comune, con l’obiettivo di garantire una corretta allocazione delle risorse.

Stefania Belvedere: Assessore alla Pubblica Istruzione e allo Sport, con un incarico importante per la crescita culturale e sportiva delle nuove generazioni.

Il consiglio avrà anche il compito di definire la composizione dei gruppi consiliari, nominare i componenti della Commissione Elettorale, nonché della Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari. Altro tema cruciale sarà la definizione delle linee per la nomina dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende e Istituzioni.

Verso una città più forte e sostenibile

Con questa prima seduta ufficiale, si apre una nuova stagione per Rende, un momento in cui la città spera di vedere concretizzarsi un programma che ponga al centro il benessere dei cittadini e lo sviluppo sostenibile. L’attuazione dei progetti di crescita infrastrutturale, sociale ed economica non sarà solo un obiettivo, ma una priorità per la giunta di Sandro Principe. L’impegno di questo consiglio comunale sarà anche quello di continuare a coinvolgere la cittadinanza in ogni passaggio importante, con la trasparenza e il dialogo come principi guida dell’amministrazione. In attesa dell’inizio dei lavori, c’è grande attesa per il futuro di Rende, una città che oggi guarda con fiducia e determinazione al domani.