Rende: abbattuti i Pini anche su via Don Minzoni. Per i Commissari le strade erano diventate pericolose

REDNE – Non sono bastate le prese di posizione, gli incontri in Comune con i commissari, gli esposti e le proteste di associazioni e cittadini per fermare il taglio dei pini domestici lungo le vie di Rende (previste circa 90 rimozioni). Ieri mattina è stato effettuato l’abbattimento dei “Pinus pinea” su via Don Minzoni, all’incrocio con via Fratelli Bandiera, dove c’è stato anche un sit-in di protesta al quale hanno partecipato diverse associazioni ambientaliste.

Francesca Cufone, Clelio Gelsomino, Fabio Liparoti, Sandro Principe e Domenico Talarico avevano tentato un ultimo stop con una missiva inviata ai Commissari Prefettizi del Comune di Rende, al Comando dei Carabinieri Forestali di Cosenza e al procuratore di Cosenza Mario Spagnuolo. «L’Amministrazione comunale di Rende ha approvato un progetto di “rigenerazione urbana” che prevede l’abbattimento di circa 80 alberi di “pinus pinea”; i sottoscritti, unitamente a numerosi comitati e associazioni ambientaliste, hanno evidenziato alle Autorità Comunali che non si poteva procedere all’abbattimento senza aver esperito idonea perizia, sostenuta con l’utilizzo di moderne tecnologie, per verificare la salute e la stabilità delle piante. Ciò in quanto, tale progetto si basa su una perizia del tutto carente e contradditoria in quanto afferma che la vegetazione si presenta apparentemente sana e nello stesso tempo che bisogna procedere all’ abbattimento della stessa. ulteriori abbattimenti dei “pinus pinea” previsti per sabato 27 gennaio 2024 in via Don Minzoni fino all’incrocio con via F.lli Bandiera, potrebbe configurare, in continuazione, un vero e proprio disastro ambientale, costituendo i maestosi esemplari un vero e proprio bosco in città».

I commissari «a rischio la sicurezza»

A replicare sono stati gli stessi commissari che hanno evidenziato come il Comune di Rende abbia ricevuto un finanziamento che prevede interventi per riqualificare il verde urbano e garantire una migliore accessibilità e sicurezza su Via Leonardo da Vinci e Via Don Minzoni. Queste due arterie si presentavano fortemente degradate e in alcuni punti anche pericolose. Lungo la strada e i marciapiedi, sono presenti lesioni e avvallamenti provocati dell’invasività delle radici dei pini domestici messi a dimora lungo i viali. Il taglio degli alberi prevede l‘intero rifacimento dei tratti danneggiati e la piantumazione di nuovi alberi (circa 300 lecci) che si adattano meglio al terreno.