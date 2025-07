Rapì neonata da una clinica a Cosenza: Rosa Vespa va ai domiciliari

- Advertisement -

COSENZA – Rosa Vespa, la 52enne accusata di aver rapito una neonata nella clinica “Sacro Cuore” di Cosenza lo scorso gennaio, lascia il carcere di Castrovillari e va agli arresti domiciliari. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, accogliendo la richiesta dell’avvocato Teresa Gallucci, legale della donna.

Il caso aveva suscitato profondo sconcerto: il 21 gennaio, Vespa fu trovata nella sua abitazione con la piccola Sofia, rapita il giorno precedente dalla clinica dove era nata. La neonata era stata travestita da maschietto e chiamata “Ansel“, nome inventato dalla donna, che per nove mesi aveva simulato una gravidanza e poi un parto, mai avvenuto.

In casa con lei si trovava anche il marito, Acqua Omogo Chiediebere Moses, 43enne di origine nigeriana, inizialmente arrestato e poi scarcerato. L’uomo ha sempre dichiarato di essere stato ingannato dalla moglie e la sua posizione è stata stralciata dall’inchiesta, con la possibilità che venga definitivamente archiviata.

Giudizio immediato

Nel frattempo, il giudice ha disposto il giudizio immediato per Vespa: l’udienza è fissata per il 25 settembre. I magistrati hanno anche chiesto una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere della donna al momento del rapimento. L’inchiesta, tuttavia, non si chiude qui: resta da chiarire se Rosa Vespa abbia agito da sola o con eventuali complici. Gli investigatori stanno inoltre verificando se nella clinica dove è avvenuto il rapimento vi siano state negligenze o responsabilità da parte del personale sanitario o della struttura stessa. La piccola Sofia è tornata dai suoi genitori, dopo ore di angoscia che avevano tenuto l’intera comunità con il fiato sospeso.