Quattromiglia di Rende: lavori per tutelare gli scolari, traffico in tilt – FOTO e VIDEO

RENDE (CS) – Lavori in corso a Quattromiglia di Rende. Nel cortile che costeggia la piscina comunale, la scuola primaria e quella secondaria di primo grado di via Meucci, il Comune è intervenuto per mettere in sicurezza il tragitto che compiono gli scolari raggiungendo le aule. Il restyling dell’area ha comportato la chiusura del cancello principale concentrando il traffico delle ore di punta nel parcheggio antistante il Poliambulatorio dell’Asp. Disagi che hanno accolto l’utenza all’apertura dell’anno scolastico tra betoniere e viabilità in tilt.

Scuole a Quattromiglia, lavori di messa in sicurezza

Il cantiere è stato allestito per eseguire opere necessarie a garantire la sicurezza dei bambini. Lo scorso anno infatti sembrerebbe che, a causa del mancato rispetto del senso di marcia, nel parcheggio siano stati investiti due scolari. Ciò ha indotto a sollecitare l’intervento annunciato a genitori, alunni e personale scolastico già dal mese di giugno. L’iter burocratico per l’avvio dei lavori (costati circa 45mila euro) ne ha fatto slittare l’inizio da luglio a settembre. Questo costringe oggi centinaia di alunni, insegnanti e genitori quando squilla la campanella a convivere con la betoniera in moto.

Il cantiere

I lavori dovrebbero terminare nei prossimi giorni restituendo un nuovo marciapiede che dal cancello porta all’entrata delle scuole, con un ingresso pedonale dedicato che sarà immediatamente fruibile. Gli stalli saranno disposti a spina di pesce con uscita obbligata nel rispetto della segnaletica predisposta. L’accesso ai veicoli sarà temporaneamente regolamentato con il supporto degli agenti della polizia municipale. I genitori sono consapevoli che il percorso pedonale funge da protezione per bimbi e ragazzini. Val la pena restare imbottigliati nel traffico del parcheggio per qualche minuto in più e fare una passeggiata.

Le lamentele dei genitori

Temono quanto accadrà nei giorni di pioggia, ma i lavori dovrebbero terminare a breve e non prolungarsi fino ad autunno inoltrato. Nel frattempo l’elevato numero di auto che affolla il piazzale lo rende pericoloso per gli scolari costringendo i genitori a fermarsi per accompagnarli davanti scuola. La presenza nel cortile di un gruppo di 4/5 cani randagi meticci è stata segnalata da alcune mamme. È stato loro garantito da funzionari comunali che la gabbia per la cattura e il trasporto in canile sarà posizionata vicino ai plessi. Intanto si chiede alla cittadinanza di pazientare e di non venir meno al rispetto del Codice della Strada e di una particolare attenzione nei luoghi frequentati da bambini.