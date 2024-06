Punto Nascita del Sacro Cuore resta aperto, Caruso:”risponde alle esigenze di tante donne”

mi piace festeggiare perché risponde alle esigenze di tante donne, future mamme, della nostra città dell’intera area urbana e dei paesi contermini“. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso apprendendo la notizia data direttamente alla stampa dal proprietario della clinica del gruppo iGreco a seguito di un incontro con il sub commissario alla sanità calabrese. COSENZA – “Resterà aperto il Punto Nascita del Sacro Cuore a Cosenza. E’ questa una bella notizia che“. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso apprendendo la notizia data direttamente alla stampa dal proprietario della clinica del gruppo iGreco a seguito di un incontro con il sub commissario alla sanità calabrese.

“La struttura commissariale – prosegue il sindaco Franz Caruso – è tornata indietro rispetto alla scelta di chiusura inizialmente prevista dal decreto di riordino della rete ospedaliera, comprendendo, evidentemente, le giuste proteste che sono state portate avanti nei mesi e nelle settimane scorse dall’associazione MammacheMamme. Una protesta che ho immediatamente sostenuto ed affiancato, non facendo mancare il mio contributo ad una battaglia combattuta civilmente e con coraggio, che oggi possiamo dire di aver vinto a garanzia del diritto alla salute di tante mamme e dei loro nascituri. La soppressione del punto nascita del Sacro Cuore, struttura accreditata e convenzionata con il SSN, avrebbe, infatti, portato al collasso il reparto di Ostetricia dell’Annunziata, già in forte affanno ed oberato di lavoro, anche e soprattutto per via della forte e cronica carenza di personale. Per fortuna ciò è stato evitato.

Esprimo, dunque, apprezzamento per il passo indietro fatto dalla struttura commissariale e dal presidente Roberto Occhiuto, augurandomi che la stessa cosa possa avvenire per la terapia Intensiva Pediatrica, inopinatamente chiusa con il DCA n.69 della Regione Calabria del 14 marzo scorso, e con il pronto soccorso pediatrico non ancora codificato. Ciò per interrompere il percorso messo in atto di depotenziamento dell’offerta sanitaria nel cosentino”.